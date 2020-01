Die US-Kartellbehörde blockiert eine große Akquisition des Chemiekonzerns Evonik. Doch ein Bezirksrichter könnte den Deutschen jetzt zu Hilfe kommen.

Als vor gut einem Jahr der Countdown am Weltraumbahnhof Kourou begann, sollte dies dem Essener Chemiekonzern Evonik einen Imageschub bringen. 20 Sekunden später hob die Sojus-Rakete ab, um einen Wettersatelliten ins All zu befördern. Für die nötige Energie sorgte ein Evonik-Produkt - Wasserstoffperoxid, eine farblose Flüssigkeit aus Wasserstoff und Sauerstoff. Der Stoff treibt Turbopumpen an, die dann die Raketentreibstoffe in die Brennkammer pressen. Der Start war ein Erfolg.

Deutlich unglücklicher lief der Coup, den Evonik-Chef Christian Kullmann etwa zeitgleich in der Essener Zentrale einleitete: Er verkündete die Übernahme des US-Konkurrenten PeroxyChem, eines Spezialisten für Wasserstoffperoxid. Es sollte seine erste große Übernahme im Amt des Vorstandschefs werden, das er 2017 übernommen hatte. Doch die US-Kartellbehörde FTC untersagte den Deal - aus Wettbewerbsgründen.

"Vorsichtig optimistisch"

Nun aber mehren sich die Zeichen, dass die Übernahme mit einiger Verspätung doch noch zünden könnte und Evonik trotz des Widerstands der US-Behörde zum Ziel kommt. Voraussichtlich am 24. Januar will Richter Timothy J. Kelly vom Bezirksgericht in Columbia über eine entsprechende Klage von Evonik entscheiden, erfuhr die WirtschaftsWoche. Kelly habe beiden Seiten zugehört, das Verfahren fair und fundiert geleitet, berichten Prozessbeobachter. Bei Evonik sei man daher "vorsichtig optimistisch".

Der ...

