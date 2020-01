Zürich (awp/reu) - Der Elektrotechnikkonzern ABB streicht in einem Werk im US-Bundesstaat Virginia ein Viertel der Stellen. 113 der insgesamt 467 Mitarbeiter in dem Werk in South Boston würden ihren Job verlieren, erklärte ein ABB-Sprecher am Freitag und bestätigte damit lokale Medienberichte. ABB wolle an dem Standort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...