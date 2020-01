Nach wie vor herrscht in den USA praktisch Vollbeschäftigung. Allerdings wuchs der Arbeitsmarkt vor Jahresende nicht mehr so dynamisch.

Der US-Arbeitsmarkt hat vor der Jahreswende an Schwung verloren. Im Dezember entstanden 145.000 neue Jobs, wie die Regierung in Washington am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten 164.000 neue Arbeitsplätze vorhergesagt. Im November wurden nach revidierten ...

