Börsenradio Jahresstart 2020: Golfkonflikt und Best of Nebenwerte mit Vectron, MOREH, Xlife, Godewind, Pantaflix, uvm. auf http://www.boersenradio.at .Ruhiger Jahresstart 2020? Von wegen! Das Jahr startet mit dem Golfkonflikt zwischen Iran und den USA gleich mit einem Knaller. Doch wie relevant ist das für die Börsen? Immerhin klettert der DAX trotzdem auf Allzeithochniveau. Dazu hören Sie unter anderem Volker Schilling, Jochen Stanzl, Stefan Albrech und Wirtschaftsprofessor Peter Scholz. Doch auch in der vermeintlich ruhigen Zeit zu Jahresende 2019 hatten wir jede Menge für Sie im Programm: ein best of der Vorstandsinterviews, die wir im Dezember auf der Münchner Kapitalmarktkonferenz geführt haben. Hören Sie die Gespräche mit Vectron, ...

