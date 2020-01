Dass unser Top-Tipp Do&Co gerade recht gut läuft, freut natürlich. Auch das in dieser Woche gekaufte Zertifikat ist schon schön im Plus. Ab heute haben wir die Zertifikate-Watchlist für das Depot, diese kommt künftig jeden Freitag. Orderflows beim einen oder anderen Produkt können rasch folgen. Beim wikifolio DE000LS9BHW2 haben wir heute im Frühgeschäft bei Zumtobel teilweise Gewinne mitgenommen. Verkauf zu 10,02, mehr als 41 Prozent Plus auf den Mischkurs im Kauf bezogen. Am Montag werde ich über eine Besonderheit im Rahmen einer geplanten European Lithium Order berichten und Leya Hempel hat dazu in ein Interview reingehört. Der Cashbestand im Depot ist mit 83546 Euro noch hoch, gemeimsam mit Portfolio (siehe Screeenshot) kommen wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...