Aufgrund der geringen Fahrzeugnachfrage setzt FCA einem Bericht der Automotive News zufolge im Werk Belvidere im US-Bundesstaat Illinois ab dem 13. Januar für zwei Wochen die Produktion aus. In der dortigen Anlage wird derzeit ausschließlich der Jeep Cherokee produziert. Die Verkäufe des Cherokee in den USA gingen in 2019 gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent zurück, obwohl sich die Verkäufe von SUVs der unteren Mittelklasse im gleichen Zeitraum nur um 3,3 Prozent reduzierten. Für die aktuelle Generation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...