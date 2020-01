Der niederländische Lieferdienst Takeaway übernimmt seinen britischen Rivalen. Vorausgegangen war eine lange Bieterschlacht mit dem Investor Prosus.

Der niederländische Essens-Lieferdienst Takeaway.com hat die monatelange Bieterschlacht um den britischen Rivalen Just Eat gewonnen. 80,4 Prozent der Aktionäre von Just Eat nahmen die vor Weihnachten noch einmal aufgebesserte Offerte des Eigentümers von "lieferando.de" an, wie Takeaway.com am Freitag mitteilte.

Die Just-Eat-Eigentümer bekommen kein Geld, sondern Aktien des fusionierten Unternehmens im Wert von umgerechnet 6,9 Milliarden Euro. "Ich bin begeistert", sagte Takeaway-Gründer Jitse Groen. "Just Eat Takeaway.com", wie das Unternehmen künftig heißen soll, sei eine "Traum-Kombination". Er stach mit seinem Angebot den Internet-Investor Prosus aus, hinter dem die südafrikanische Naspers-Gruppe ...

