Johann König zählt zu den erfolgreichsten Galeristen in Deutschland. Er prangert die Auswüchse im Kunstbetrieb und unseriöse Kollegen an, die Kulturpolitik der Bundesregierung - und die Naivität deutscher Museen.

Die Kunstszene fürchtet um ihren Ruf - mal wieder. Seit drei Monaten häufen sich Skandale und schlechte Nachrichten. Ein Berliner Galerist verkauft ein gefälschtes Richter-Gemälde. In China verschwinden 300 Werke deutscher Künstler. Diebe stehlen Schmuck aus dem Grünen Gewölbe in Dresden. Ein deutscher Betrüger bringt Künstler mit gefälschtem Guggenheim-Namen um ihr Einkommen. Und dubiose Händler machen das "Frühwerk" des deutschen Malers Gerhard Richter ausfindig, um es überteuert auf dem Kunstmarkt loszuschlagen.

Johann König bewegt das. Natürlich. Der 38-Jährige hastet die Treppe im Eingangsbereich des Münchner Hotels Bayerischer Hof runter - trotz Sehbehinderung, die ihn nach einem Unfall seit Kindheitstagen prägt. Er wird mehrmals während des Interviews seine Augen mit Tropfen benetzen müssen. Aber das bremst nicht seine Energie. König gehört zu den bedeutendsten Galeristen in Deutschland. Er eröffnete sein erstes Geschäft nach dem Abitur am Blindeninternat - und betreibt heute Galeriefilialen in London und Tokio. Er vertritt hoch gehandelte Künstler wie den Maler Norbert Bisky, die Konzeptkünstlerin Alicja Kwade und den Bildhauer Jeppe Hein.

WirtschaftsWoche: Herr König, täuscht der Eindruck, oder erlebt der Kunstbetrieb gerade seine komplette Verrohung?Johann König: Es gibt keinen Betrieb mehr, sondern eine Industrie. Mit Hunderten Kunstmessen weltweit. Es gibt Banken, die sich auf Kunstinvestments und -darlehen spezialisiert haben. Ich kann heute Kunstwerke beleihen, so wie früher eine Immobilie. Die Deutsche Bank veräußert gerade Teile ihrer Unternehmenssammlung, eine der größten der Welt. Sie soll mehrere Hundert Millionen Euro wert sein. Im Kunstmarkt geht es mittlerweile um unfassbar viel Geld. Das lockt Kriminelle an, die Schindluder treiben wollen.

Wie den angeblichen Guggenheim, der Künstler an der Nase herumgeführt hat? Allein von großen Namen wie Guggenheim lassen sich nur Amateure blenden. Dass der kein ernst zu nehmender Galerist war, erkannten Insider sofort.

Dennoch häufen sich Skandale. Ist das Zufall, oder gibt es tatsächlich immer mehr Fälle von Kunstkriminalität?Das Medieninteresse an Kunst nimmt zu, sie spielt jetzt auch in der breiteren Öffentlichkeit eine größere Rolle. Deshalb bleiben solche Fälle nicht mehr unbeleuchtet. Vielen in der Szene war aber die Gerhard-Richter-Angelegenheit lange bekannt, bevor sie in der Presse stand. ...

