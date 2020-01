In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 10.01. 17:14: iPhone-Boom in China: Apple-Aktie erreicht neues RekordhochApple hat im Dezember 18 Prozent mehr iPhones als im Vorjahr verkauft. Die Börse reagierte darauf mit einem Rekordhoch für die Apple-Aktie.>> Artikel lesen 10.01. 17:10: Mobilitätswende: Wie ein Experte euch überzeugen will, auf das Auto zu verzichtenLaut Verkehrsforscher Stephan Rammler sollten zuerst bessere Angebote gemacht werden, bevor Autofahren stärker gesetzlich eingeschränkt werden sollte.>> Artikel lesen 10.01. 16:59: Bahncard 50 und 25 werden billigerVerbraucher müssen für die Bahncards 50 und 25 künftig zehn Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...