Gestoppte bzw. gedrehte Serien: BKS Bank Stamm 0% auf 16, davor 26 Tage ohne Veränderung , Wolford 0% auf 6,2, davor 4 Tage im Plus (7,83% Zuwachs von 5,75 auf 6,2), Rosgix -0,01% auf 2723,9, davor 4 Tage im Plus (0,64% Zuwachs von 2706,71 auf 2724,05), AT&S -1,19% auf 21,5, davor 3 Tage im Plus (6,46% Zuwachs von 20,44 auf 21,76), AMS -1,36% auf 39,75, davor 3 Tage im Plus (12,57% Zuwachs von 35,8 auf 40,3), RHI Magnesita +1,59% auf 44,8, davor 3 Tage im Minus (-1,12% Verlust von 44,6 auf 44,1). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: CA Immo (bester), EVN (bester), Flughafen Wien (bester), Gurktaler AG Stamm (bester), Gurktaler AG VZ (bester), Heid AG (bester), Kapsch TrafficCom (bester), Österreichische Staatsdruckerei Holding (bester), RHI ...

