Es hätte eine tolle Woche für K+S an der Börse werden können, denn die Vorzeichen standen gut: Gleich zu Beginn stufte die amerikanische Citygroup die Aktie des MDAX-Unternehmens laut Medienberichten von "Neutral" auf "Buy". Das neue Kursziel für K+S lautet nun 13 Euro. Die Bank gehe davon aus, dass es in den kommenden Monaten zu einer moderaten Erholung der Kalipreise kommen dürfte, hieß es. Zudem soll Blackrock jüngst seine Anteile am Salz- und Düngemittelproduzenten aufgestockt haben. Und was ... (Achim Graf)

