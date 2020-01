Die zurückliegende Woche war für Wirecard nach einigem Auf und Ab an der Börse eher enttäuschend: Trotz der ersten guten Nachricht des Jahres, einer neuen Kooperation mit dem US-Kommunikationsunternehmen Sprint, verlor die Aktie bis Freitag zum Handelsschluss deutlich an Wert: 110,70 Euro standen schlussendlich noch auf dem Kurszettel, am Donnerstag notierte Wirecard noch bei 114,70 Euro. Ob eine aktuelle Nachricht aus der Konzernspitze die Anleger verunsichert hat? Dort nämlich kommt es just in ... (Achim Graf)

