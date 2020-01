Es war insgesamt eine gute Woche für Nel ASA an der Börse: Denn nach einer Korrektur um gut vier Prozent am vorvergangenen Freitag auf 0,881 Euro zum Handelsschluss, fiel die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten am Montag zunächst weiter auf 0,825 Euro, erholte sich aber wieder deutlich. 0,899 Euro standen am Freitag zum Handelsschluss bei Nel auf dem Kurszettel. Viel bedeutender aber ist wohl das Plus von knapp 20 Prozent aus den zurückliegenden vier Wochen. Und das ohne jegliche neue ... (Achim Graf)

