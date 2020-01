Die Aktie von Ballard Power kennt derzeit offenbar keine Grenzen: Auch vor dem Wochenende ging es mit den Anteilsscheine des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen noch einmal um fast vier Prozent nach oben. Allein seit Anfang Januar, in weniger als zwei Wochen also, hat die Aktie von Ballard Power von 6,51 Euro auf aktuell 7,95 Euro zugelegt, ein Plus von sage und schreibe 22 Prozent. Die Anleger scheinen von der Zukunft der Wasserstofftechnologie mittels Brennstoffzellen inzwischen überzeugt. ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...