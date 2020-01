Katja Windt war bis vor ihrem Wechsel zur SMS Group Wissenschaftlerin. Jetzt sitzt sie in der Geschäftsführung des Anlagenbauers - und will eine selbstlernende Fabrik bauen.

Katja Windt schaut auf die beiden Zettel auf ihrem Tisch, als sie ihre Termine für den Tag mit ihrer Assistentin durchspricht. Sowohl der kleine gelbe Post-it als auch der weiße, DIN-A5-große Zettel ist voller handgeschriebener Notizen, einige sind durchgestrichen - kleine Gedankenstützen, ganz analog.

Ansonsten geht es in ihrem Job aber vor allem um Computer, Netze, Software: Als Digitalvorständin soll sie den Anlagenbauer SMS Group auf Geschäfte jenseits des tradierten, schwermetallen-handfesten Kerns vorbereiten. Der Familienbetrieb, gegründet 1871, soll nicht mehr nur Maschinen für die Stahlbranche fertigen, sondern auch digitale Produkte wie Software zur Qualitätsüberwachung der Stahlproduktion anbieten. Windt, 50, ist der Kopf hinter der Strategie. In mehrfacher Hinsicht ist das besonders: Sie ist nicht nur eine Frau in einer männerdominierten Welt, sondern laut Vita vor allem eins: eher Wissenschaftlerin.

Die Personalie Windt sagt viel über die Veränderung der mittelständisch geprägten Wirtschaft. SMS wurde jahrelang vom Großaktionär Heinrich Weiss geprägt, der heute dem Gesellschafterausschuss vorsitzt und zwischenzeitlich mal die AfD unterstützte. Weltmarktführer wie SMS müssen mit Investitionen in IT aufrüsten und rekrutieren Know-how dafür oft nicht mehr ausschließlich in ihrer Branche. Der Wettbewerb um Talente wird zum entscheidenden Faktor im Konkurrenzkampf des neuen Jahrzehnts.

Die SMS Group hat notgedrungen früh damit angefangen. Wie andere Stahlwerksausrüster litt das Unternehmen, das 2,8 Milliarden Euro umsetzt, unter der Branchenkrise. Wenn Stahlproduzenten ihre Kapazitäten der sinkenden Stahlpreise wegen nicht weiter ausbauen, macht sich das in den Auftragsbüchern bemerkbar. SMS strich bis 2017 fast jede vierte Stelle in Deutschland - und setzte fortan darauf, bestehende Stahlwerke zu optimieren.Windt will Fertigungstermine früher erreichen, Qualität steigern, Output erhöhen - und das alles mittels Daten, Algorithmen und sich selbst steuernder Prozesse. Das sind ihre Spezialgebiete. Windt hat im Bereich Produktionslogistik an der Leibniz Universität Hannover promoviert, später an der Universität Bremen und der privaten Jacobs University dazu gelehrt.

Als Wissenschaftlerin hat ...

