Der DAX kämpft sich in der ersten vollständigen Handelswoche des neuen Jahres (KW02) in Richtung seines bisherigen Allzeithochs. Mit seinem Wochenhöchststand von 13.546 Punkten fehlten zur Wochenmitte noch ganze 50 Punkte, bevor zum Wochenschluss Gewinnmitnahmen einsetzten. Am Ende verbuchte der DAX ein Wochenplus von 0,5 Prozent auf 13.483 Punkte. Die kräftigsten Kursgewinne unter den DAX-Werten erzielten die Aktien von RWE, der Deutschen Bank und Merck. RWE: + 9,0 Prozent auf 29,26 Eur..

Den vollständigen Artikel lesen ...