BYD hat nunmehr ein neues wichtiges Signal erhalten. Das Unternehmen könnte nun an den neuen Höhenflugen des Konkurrenten Tesla aus den USA scheitern, heißt es teils bei Analysten. Tesla ist eindeutig die stärkere Aktie und erhielt zuletzt den Zuschlag für den Bau einer Fabrik in Brandenburg - zu Schleuderpreisen, wie Kritiker durchaus anmerken. Allerdings hat BYD enorm starke Zeichen gesetzt, weil die Aktie sich trotz eines gravierenden Nachteils seit Monaten in einer engen Range im Seitwärtstrend ... (Frank Holbaum)

