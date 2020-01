Die Aktie von Hochtief war in den letzten Tagen nicht in der Lage, neue Signale auszusenden. Zwar gab es ab und an Kursbewegungen, jene fielen aber zu gering aus, um irgendeinen Trend erkennen zu lassen. Auch am Mittwoch ging es mit 0,79 Prozent nur unwesentlich nach oben. Da fundamentale Neuigkeiten fehlen, richtet sich der Blick der Anleger zunächst vor allem auf die Charttechnik. Langsam, aber sicher? Dort ist in den letzten Monaten eine Seitwärtsbewegung mit lediglich leichter positiver Tendenz ... (Robert Sasse)

