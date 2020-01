Auch wenn der Dieselskandal einst bei VW seinen Ausgang nahm - Daimler ist tief in die Vorwürfe um Abgasmanipulationen und den Einsatz von betrügerischer Software verstrickt. Im Zusammenhang mit der Affäre fordern laut Zeit online längst hunderte von Anlegern Schadensersatz von Daimler. Die Summe belaufe sich aktuell auf 896 Millionen Euro, hieß es am Dienstag. Das Image der deutschen Autobauer hat zuletzt zweifellos gelitten. Was Daimler nun mit seiner Marke Mercedes dennoch gelungen ist, grenzt ... (Achim Graf)

