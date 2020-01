Wir leben im Hort der Hochtechnologie und unter Stümpern der Selbstdarstellung. Gestatten: die deutsche Schizophrenie.

Die ultimative Formel für die hierzulande beliebteste Zukunftsvision stammt aus dem Jahr 1844: "Denk ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht", so begann der Dichter und Exilant Heinrich Heine sein Werk "Nachtgedanken". Dass dieses in der Folge vor allem von der Sehnsucht des Literaten nach der abwesenden Mutter handelt, weiß heute kaum noch einer. Das Sentiment des Einstiegssatzes hingegen ist verbreiteter denn je, wenn es um Technologie und Zukunft in unserem Land geht. Googeln Sie mal "Schlusslicht" und "Deutschland". E-Health? Schlusslicht. Netzpolitik? Schlusslicht. Digitalisierung? Schlusslicht.

Ich muss also annehmen, in einer Art europäischem Entwicklungsland zu leben. Doch dann sitze ich bei einem Abendessen vor einem altgesottenen Business Angel. Er hat in ein Start-up aus dem possierlichen Kassel investiert. Dedrone schützt unter anderem das Pentagon vor Drohnenangriffen. Eine Erfolgsgeschichte in Sachen ...

