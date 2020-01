Hinter Geely liegt eine wirklich gute Woche: Während der bedeutendste heimische Konkurrent BYD an der Börse ordentlich Federn lassen musste, ging es mit der Aktie des chinesischen Fahrzeugbauers vier Prozent aufwärts - von 1,78 Euro am Montag zur Eröffnung auf 1,85 Euro zum Börsenschluss am Freitag. Was macht Geely so viel besser als BYD? Da wäre zum einen wohl das in dieser Woche offiziell gestartete Joint Venture mit Daimler zum künftigen, gemeinsamen Bau des Kleinstwagen Smart in China. Zum anderen ... (Achim Graf)

