Es war absehbar: Die Seitwärtsbewegung, die den November und den Dezember am Aktienmarkt geprägt hatte, konnte nicht von Dauer sein. Der Start ins Jahr 2020 zeigte sich äußerst volatil. Und das wird so weitergehen, denn der US-Wahlkampf, die Entwicklung in Nahost und auch immer mehr der US-Wahlkampf werden die Investoren in Atem halten. Auch in der kommenden Woche, denn da dürfte sich eine "Wundertüte" öffnen. Geplant ist, dass der "Phase I-Deal" USA/China unterzeichnet wird. Aber was umfasst der überhaupt? Bislang weiß das am Markt niemand. Süßes oder Saures? Wir werden es in Kürze wohl erfahren. Lesen Sie weiter!

STOCK SELECTION EUROPE

Das Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co.

In dieser Ausgabe vom 12. Januar 2020 lesen Sie:

SSE intern: Die Charttechnik im Hinterkopf

Markt-Check: Starke Schwankungen!

Die besonderen Charts: "Internals" bleiben bullischAktuelle Käufe und Verkäufe: BASF raus, sonst bleibt noch alles, wie es ist

SSE-Depot: Nicht nur die Short-Seite läuft

Erläuterungen & Disclaimer

ISIN: LU0242143203, DE000BASF111, DE000A1EWWW0, DE0007164600

