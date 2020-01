Es ging in dieser Woche überaus schnell. WTI schoss über Nacht in die Nähe des Zielbereichs und schloss damit seine mehrmonatige Anstiegssequenz ab. Silber und vor allem Gold schossen ebenfalls nach oben und gingen dann in eine scharfe Gegenbewegung über, während der USD/JPY eine überraschende Wende vollzog. Die Veränderung der Terminmarktpositionierung in Gold und Silber überraschen etwas, wohingegen sich besonders in WTI Futures ein klares Bild abzeichnet.

Den vollständigen Artikel lesen ...