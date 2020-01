Deutschland muss Feinden der Demokratie entgegentreten, dabei exemplarisch handeln. Grundzüge eines robusten Liberalismus der mit Mix aus kooperativen, kompetitiven und kontroversen Elementen in Systemwettbewerb zieht.

Thomas Kleine-Brockhoff, 59, ist Vizepräsident des German Marshall Funds. Er leitet den Planungs- und Redenstab von Bundespräsident Joachim Gauck. Zuletzt erschienen: "Die Welt braucht den Westen - Neustart für eine liberale Ordnung", Edition Körber.

Ein Trend der Zwanzigerjahre: Der Systemwettbewerb mit China wird sich verschärfen. Huawei ist erst der Anfang, der Systemname 5G nur die Chiffre für Deutschlands Suchbewegungen in der wiederentdeckten Welt geopolitischer Konkurrenz. Die Debatte darum, wer die Republik mit moderner digitaler Infrastruktur ausstatten wird, markiert den Beginn einer Kette von Auseinandersetzungen, deren Kern letztlich ein Wettstreit um Menschenbilder ist: Werden die Deutschen frei und selbstbestimmt in einer Welt leben können, in der die liberale Demokratie fortlebt und damit die politische Wertewelt der Aufklärung? Oder wird Chinas Ordnungsalternative aus digitaler Verhaltenskonditionierung und autoritär-staatlicher Datenkontrolle Deutschland und Europa erreichen, gar schleichend erobern?

Angesichts der Schwächung und Fragmentierung des Westens ist die Antwort alles andere als vorbestimmt. Abwarten und Nichtstun reichen jedenfalls nicht aus. Auch unter schwierigen Rahmenbedingungen kann die Bundesrepublik sehr wohl etwas tun. Sie kann die Chancen auf den Erhalt von Wohlstand in Freiheit erhöhen, wenn sie sich - gemeinsam mit gleichgesinnten westlichen Ländern - eine neue Haltung zulegt: einen robusten Liberalismus, der einerseits Systemfeinden entschiedener entgegentritt, der andererseits seine Ansprüche so reduziert, dass sie der geschrumpften Macht Rechnung tragen. Bescheidener auftreten und weniger versprechen, dafür mehr halten und mehr durchsetzen; defensiv und exemplarisch handeln statt offensiv und missionarisch - das sind die Handlungsmaximen eines robusten Liberalismus. Sie haben Konsequenzen für den Umgang mit China.

Dass Deutschland überhaupt vor derartigen Fragen steht, ist Folge der selbstgefälligen Interpretation der Zeitenwende von 1989. Damals waren die westlichen Vordenker davon überzeugt, die liberale Demokratie habe die kommunistische Planwirtschaft besiegt, und die Besiegten würden künftig werden wollen "wie wir". 30 Jahre später zeigt sich, dass sich der Autoritarismus keineswegs in die Geschichtsbücher verabschiedet hat, sondern sich mit neuem Selbstbewusstsein immer neue Einflussgebiete sucht. Inzwischen gibt es Kraftmeier, die wollen, dass "wir" werden wie "sie" - also Angleichung unter umgekehrten Vorzeichen. Der analoge Leninismus mag gescheitert sein, aber vor allem aus China kommend, greift nun der digitale Leninismus nach Westen aus - und damit die Dystopie einer Welt, in der menschliches Verhalten durch digitale Feinsteuerung nur noch vorauseilenden Gehorsam ...

Den vollständigen Artikel lesen ...