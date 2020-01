Bei Michelin zeigt der Blick in den Finanzkalender, dass die Geschäftszahlen für 2019 bereits am 10. Februar 2020 veröffentlicht werden sollen. Am 29. April 2020 sollen dann die Zahlen für das 1. Quartal 2020 vorgestellt werden, und am 27. Juli die für das 1. Halbjahr 2019. Was aktuell relevant ist: Wir sind bei Michelin schon in der sogenannten "quiet period". Denn diese hat den Unternehmensangaben zufolge am 11. Januar 2020 begonnen (= am Samstag) und soll dann bis zur Veröffentlichung der Zahlen ... (Peter Niedermeyer)

