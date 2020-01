Volksrunplugged, unser Laufkalender in Kooperation mit dem ÖLV, hat wieder eine Fülle neuer Einträge, siehe https://runplugged.com/volksrunplugged . Ein Projekt für 2020 wird sein, das mit unserem Geotool , vgl. zb https://boerse-social.com/plan/atmap (hier gibt es täglich einen Ort mit Kapitalmarktrelevanz dazu) zu verknüpfen, also die Läufe mit Orts- und Zeitschiene (zb "in den nächsten 30 Tagen") zu vernetzen. Ev. sogar mit Streckenverlauf beim Reinzommen. Nicht im Mix mit den Börsestandorten, sondern als eigener Layer. Sponsoring Partner gesucht.

