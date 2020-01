Schafft das deutsche Börsenbarometer am heutigen Montag ein neues Rekordhoch? Am Freitag fehlten dem Leitindex dafür nur noch wenige Punkte.

Nur noch 50 Punkte war der deutsche Leitindex am vergangenen Freitag von einem neuen Rekordhoch entfernt. Bei 13.548 Zählern lag das Tageshoch Ende der Woche, der bisherige Rekordstand liegt bei 13.597 Punkten aus dem Januar 2018.

Doch kurz vor Handelsschluss am Freitag gab der Dax wieder sämtliche Gewinne ab und ging letztendlich bei 13.483 Punkten und damit 0,1 Prozent unter dem Stand des Vortages aus dem Handel.

Zunächst dürfte die Frankfurter Benchmark knapp unter der Marke von 13.500 Punkten in die Handelswoche starten. Auf vorbörslichen Handelsplattformen notiert der deutsche Leitindex etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn bei 13.495 Zählern, rund zehn Punkte unter dem Vorwochenschluss.

Am heutigen Montag gibt es nur wenige Unternehmenszahlen, dafür eine Flut an Konjunkturdaten.

1 - Vorgaben aus den USA

Nach dem Rekordlauf haben sich die New Yorker Börsen am Freitag mit leichten Kursverlusten ins Wochenende verabschiedet. Händler erklärten die Abschläge mit Gewinnmitnahmen. Im späten Geschäft hätten Börsianer Kasse gemacht, sagten Marktteilnehmer. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,5 Prozent tiefer auf 28.823 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,3 Prozent auf 9178 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 3265 Punkte ein.

Im frühen Handelsverlauf hatten noch alle drei Marktbarometer dank Spekulationen auf eine anhaltend lockere Geldpolitik der Notenbank Fed neue Rekordstände markiert. Der Dow Jones Industrial erreichte am Freitag erstmals in seiner Geschichte die runde Marke von 29.000 Punkten. Allerdings konnte er sich nicht lange dort halten.

2 - Handel in Asien

Vor der für Mittwoch erwarteten Unterzeichnung einer Handelsvereinbarung zwischen den USA und China sind die asiatischen Aktien am Montag auf ein neues 19-Monats-Hoch gestiegen. Die Anleger in China blicken zudem positiv auf die in dieser Woche fälligen Handels- und Wachstumsdaten, die voraussichtlich erste Anzeichen einer wirtschaftlichen Besserung zeigen werden. China hatte im dritten Quartal das langsamste Wachstumstempo seit fast drei Jahrzehnten verzeichnet.

Die Börse in Schanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...