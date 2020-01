Die kommende Woche wird zweifellos spannend für Nel ASA-Anleger: 0,899 Euro - so lautete der Schlusskurs der Nel-Aktie vor dem Wochenende an der Frankfurter Börse. Damit hat der norwegische Wasserstoff-Spezialist die Überwindung der Marke von 90 Cent nur um Haaresbreite verfehlt. Zuletzt war dies den Papieren von Nel am 3. Januar gelungen. Die Frage nun lautet: Wird sich dies bald wiederholen? Die Chancen stehen nicht schlecht, denn Unternehmen aus der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Branche bekommen ... (Achim Graf)

