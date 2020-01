Die Entspannung der Lage im Nahen Osten hatte die Ölpreise vergangene Woche gedrückt. Am Montagmorgen kletterten die Preise für Brent wieder um 8 Cent.

Die Ölpreise sind am Montag leicht gestiegen. Der freundliche Start folgt auf eine Woche mit starken Verlusten. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,06 US-Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Freitag. ...

