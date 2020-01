FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Für Kurseuphorie hat am Montag im vorbörslichen Handel auf Tradegate die Nachricht über eine Kooperation von Morphosys mit dem US-Pharmaunternehmen Incyte gesorgt. Im Rahmen dieser erhält Morphosys von Incyte 750 Millionen US-Dollar für die Vermarktung des Antikörpers Tafasitamab von Morphosys zur Behandlung von malignen B-Zell-Erkrankungen. Hinzu kommen 150 Millionen Dollar in Form neuer Morphosys-Aktien.



Erreicht der Wirkstoff bestimmte Ziele, könnte Morphosys bis zu 1,1 Milliarden Dollar an sogenannten Meilensteinzahlungen erhalten. Der Morphosys-Kurs schnellte daraufhin auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag um mehr als zehn Prozent nach oben auf zuletzt 150,10 Euro. Sollte das Niveau im Xetra-Handel erreicht werden, würde das ein Rekordhoch bedeuten. Dieses liegt bisher bereinigt um Kapitalerhöhungen und Aktiensplits bei 148,15 Euro.



Morphosys habe wie von vielen Börsianern erhofft den "Big Player" für die weltweite Vermarktung des Hoffnungsträgers MOR208 gefunden, sagte ein Händler. "Und das sogar früher als von vielen erwartet". Der wohl wichtigste Katalysator für den Aktienkurs seit nun also eingetreten, was die starke vorbörsliche Reaktion belege./bek/zb



