Nach den deutlichen Kursgewinnen der vergangenen Tage steht der Dax vor einer Konsolidierung. Die könnte auch in dieser Woche bereits starten.

Das deutsche Börsenbarometer bleibt in Reichweite seines Rekordhochs: Der Dax notiert in der ersten Handelsstunde mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 13.516 Punkten. Das Allzeithoch erreichte die Frankfurter Benchmark im Januar 2018 mit 13.597 Zählern. Am vergangenen Freitag stieg der Leitindex bereits auf 13.548 Punkte.

Die aktuelle Frage beim Dax lautet aber: Schafft er noch ein neues Rekordhoch, bevor es eine längere Konsolidierungsphase gibt? Denn die Anzeichen für eine längere Konsolidierung mehren sich. Allein aus technischer Sicht gilt der Index als "überkauft", er ist zu schnell zu hoch gestiegen.

Auch das Risikoradar der Investmentberatungsfima Sentix liegt beispielsweise auf einem der negativsten Werte seit 2001. Das gilt als Zeichen für fallende Kurse, aber nicht unbedingt für einen größeren Ausverkauf. Vor allem die US-Aktienmärkte seien reif eine längere Verschnaufpause. "Saisonal ist die zweite Januar-Hälfte oftmals ein Zeitpunkt für Konsolidierungen", meinen die Sentix-Experten.

Ein ähnliches Szenario für das Börsenjahr 2020 bietet auch die Auswertung der jährlichen Handelsblattumfrage Dax-Sentiment. Das sieht so aus: Zunächst gibt es zum Start einen überraschenden, aber nur moderaten Ausverkauf. Erst im Frühjahr finden die Aktienmärkte einen Boden, von dem aus die Kurse wieder steigen. Dieser Boden liegt jedoch oberhalb von 12.000 Punkten, meint Stephan Heibel, Inhaber des Anlalysehauses Animusx nach Auswertung der Umfrage.

Der Startschuss für die Konsolidierungsphase könnte am Mittwochabend dieser Woche erfolgen: Denn dann soll das Teil-Handelsabkommen zwischen den USA und China unterschrieben werden. Auch wenn der Teil-Deal unter Dach und Fach ist, gibt es keine weiteren Einzelheiten, bislang ist kaum Konkretes durchgesickert.

"Es gibt Zweifel, wie umfassend das Abkommen ist und ob das Abkommen von beiden Regierungen vollständig umgesetzt wird", meint auch Joseph Capurso, Devisenstratege bei CBA. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Kurse aufgrund von Gerüchten steigen und die Anleger aussteigen, wenn die Fakten auf dem Tisch liegen.

Das Reich der Mitte steht ohnehin im Fokus der Börsianer: Chinas PKW-Absatz ist 2019 um 7,4 Prozent eingebrochen, zum zweiten Mal in Folge wurden dort weniger Autos verkauft. Dies verdeutlicht den Abwärtstrend der Binnennachfrage. Unter diesem Aspekt sind die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt, ...

