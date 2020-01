FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich zum Wochenbeginn auf Tuchfühlung zu einem Rekordhoch gehalten. Im frühen Handel legte der deutsche Leitindex um 0,22 Prozent auf 13 513,20 Punkte leicht zu. Damit ist der Höchststand von Anfang 2018 bei knapp 13 600 Zählern weiterhin in unmittelbarer Reichweite. Gleiches gilt für den MDax der mittelgroßen Börsentitel, der am Morgen um 0,30 Prozent auf 28 556,57 Punkte zulegte.



"Die Anleger lassen die neue Börsenwoche ruhig angehen. Für viele lautet das Motto erst mal abwarten", sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Milan Cutkovic vom Broker Axitrader schrieb in einem Marktkommentar: "Ein neues Hoch ist nur eine Frage der Zeit." Die Optimisten am Frankfurter Aktienmarkt behielten die Oberhand. Initialzündung für einen Dax-Rekord könne die Unterzeichnung eines Teilabkommens im Handelsstreit zwischen den USA und China sein, die am Mittwoch erwartet wird.



An der Wall Street war der Dow am Freitag zwar auf ein neues Rekordhoch jenseits von 29 000 Punkten gestiegen, drehte anschließend jedoch ins Minus. "Morgen beginnt in den USA die Berichtssaison für das vierte Quartal 2019. Dann wird sich zeigen, ob die hohen Bewertungen am Aktienmarkt gerechtfertigt sind", sagte QC-Partners-Analyst Altmann. Gerade angesichts der hohen Aktienkurse könnten verfehlte Gewinnziele schnell zu drastischen Kursverlusten führen. Am Dienstag legen mit JPMorgan , Wells Fargo und der Citigroup drei Großbanken Quartalszahlen vor./bek/stw