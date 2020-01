Der Wirkstoffforscher und Antikörper-Spezialist Morphosys will mit dem US-Biopharma-Unternehmen Incyte eine Kooperation für seinen Krebswirkstoff Tafasitamab (MOR208) eingehen. Morphosys erhält von Incyte eine Vorauszahlung von 750 Millionen US-Dollar (674 Millionen Euro), wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Incyte will zudem 150 Millionen Dollar in US-Anteilsscheine von Morphosys investieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...