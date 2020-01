Die Analysten von Barclays haben die Bewertung für die Aktien von BMW auf "KAUFEN" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Autobauer habe die Fachmesse CES genutzt, um seine Lösungen für Autonomes Fahren zu präsentieren, so die Experten in Ihrer neuesten Studie. Am heutigen Montag notiert das Wertpapier aktuell bei 74,55 Euro. BMW Tageschart Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...