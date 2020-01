Zwischenzeitlich hat sich der zugespitzte Konflikt zwischen den USA und dem Iran wieder etwas entspannt. Das brachte dem deutschen Leitindex auf Wochensicht einen Gewinn von 2% auf 13.483 Punkte. Die Anleger sind also wieder zurück, neue Rekorde dürften nur noch eine Frage der Zeit sein. Nun richten sich die Blicke auf den anderen Streitpartner der USA. In der kommenden Woche soll eine Teileinigung im Handelsstreit mit China unterzeichnet werden. Vizepremier Liu He reist deshalb Anfang nächster ...

