Die Positionen, die mit den Gewinnmitnahmen am Freitag nach den eher enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten abgebaut wurden, werden heute Morgen gleich wieder aufgebaut. Kein Investor will etwas von dem Honig verpassen, der von den USA und China am Mittwoch mit der Unterschrift unter Phase Eins des Handelsabkommens an den Börsen verteilt werden könnte. Ob daraus dann auch der erhoffte konjunkturelle Aufschwung erwachsen wird, ist zwar weiterhin offen. Aber für den Moment treibt die Hoffnung die Kurse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...