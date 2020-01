Vodafone ist Vorreiter in einem der wichtigsten Trends beim Computing der Zukunft: der Rechnerintelligenz am Mobilfunkmast. Sie macht moderne Verkehrskonzepte überhaupt erst möglich.

Es ist Winter, die Landschaft leicht verschneit und der Asphalt nass. Eine junge Frau will die Straße überqueren. Doch statt auf den Verkehr zu achten, starrt sie auf ihr Smartphone und läuft achtlos auf die Fahrbahn - obwohl sich von links ein Auto nähert. Der Wagen erkennt die Frau auf der Straße dank einer Warnung ihres Smartphones ans Mobilfunknetz automatisch. Im Display des Fahrzeugs blinkt ein Warnzeichen auf - und das Auto leitet den Bremsvorgang ein, ohne dass der Fahrer überhaupt reagieren muss.

Was klingt wie Zukunftsmusik, haben der Mobilfunkanbieter Vodafone und der Automobilzulieferer Continental bereits Anfang 2019 auf der Automobilteststrecke in Aldenhoven bei Jülich unter Realbedingungen demonstriert. Vodafone betreibt auf dem Gelände sein 5G Mobility Lab und hat dort auch seine deutschlandweit erste Funkantenne in dem allerneuesten Mobilfunkstandard errichtet.

Der wichtigste Bestandteil für den digitalen Fußgängerschutzschild ist aber nicht das superschnelle Mobilfunknetz: Damit das Auto in Echtzeit reagieren kann, müssen die Daten möglichst nah vor Ort verarbeitet werden, also mehr oder weniger direkt am Mobilfunkmast. Mit diesem Ansatz ist Vodafone Vorreiter in einem der wichtigsten Trends beim Computing der Zukunft: dem sogenannten Edge Computing. Daten werden dabei nicht mehr wie ...

