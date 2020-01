Rückblick: Die letzte Handelswoche haben die Bullen definitiv dominiert. Eine Feinunze erreichte in der Spitze die Marke von 1.611 US-Dollar und markierte somit den neuen Höchststand seit sieben Jahren. Die Verweildauer dort oben war allerdings nur von kurzer Natur, und so wurde folgerichtig eine Korrekturphase eingeleitet, die bis zum Wochenausklang im Bereich von 1.540 USD endete. Charttechnik: Die Konsolidierungsphase in der untergeordneten Zeiteinheit dürfte unterhalb von 1.540 USD in die nächste ...

