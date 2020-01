Die Entscheidung des Konzerns, an dem Kohleprojekt festzuhalten, kritisiert die Klimabewegung massiv. Sie plant mehrere Proteste - auch am Siemens-Hauptsitz.

Nach der Entscheidung von Siemens, an der Lieferung einer Zugsignalanlage für ein umstrittenes Kohlebergwerk in Australien festzuhalten, planen Fridays for Future für diesen Montag Proteste in zahlreichen deutschen Städten.

Am Morgen fanden sich auf der deutschen Homepage der Klimabewegung zwölf Veranstaltungen. Eine weitere war am Hauptsitz des Konzerns in München geplant, wie eine lokale Sprecherin von Fridays for Future sagte.

Die Liste könnte sich noch um einzelne Veranstaltungen verlängern, sagte eine andere Sprecherin von Fridays for Future Deutschland. Sie rechnete allerdings nicht damit, dass die einzelnen ...

