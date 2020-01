Die Aktie von Evotec ist auch in die neue Börsenwoche erfolgreich gestartet. Am Montag im frühen Handel legten die Papiere des Wirkstoffforschungsunternehmens um fast zwei Prozent zu, durchbrachen kurzzeitig gar die Marke von 24 Euro. Seit ihrem Rücksetzer am vergangenen Montag auf 21,45 Euro beträgt das Plus bei Evotec damit bereits knapp zwölf Prozent. Und die Reise, so scheint es aktuell, geht weiter. Und das hat offenbar seinen Grund. Erweiterte Partnerschaft In der vergangenen Woche nämlich ... (Achim Graf)

