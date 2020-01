Bald will der Ferienflieger Tuifly auf der Langstrecke starten. Airline-Chef Oliver Lackmann spricht über die Herausforderungen bei dem Plan und die Probleme, die durch das Debakel um die Boeing 737 Max entstehen.

Oliver Lackmann, 50, leitet seit November 2018 als alleiniger Geschäftsführer das Tuifly genannte deutsche Fluggeschäft des Reisekonzerns Tui. Davor hatte der Manager mit der Pilotenlizenz mehrere Führungspositionen bei Air Berlin und deren Österreich-Tochter Niki inne.

Herr Lackmann, Ihre Linie Tuifly hat gerade verkündet, dass sie im Herbst ab Düsseldorf auch Langstreckenflüge in die Karibik anbieten will. Dort hat sich zuletzt Eurowings zurückgezogen. Norwegian musste entsprechende Pläne ganz begraben, weil sie sich nicht gerechnet haben. Was können Sie besser?Oliver Lackmann: Besser ist immer relativ. Unser Vorteil ist, dass wir als Tui sehr viele Kunden hier in der Region Rhein-Ruhr haben. Die wollen wir zu den Hotels und den Kreuzfahrtschiffen der Gruppe bringen. Das sind oft selten angeflogene Ziele in der Karibik. Wenn wir das zuverlässig und zu den Zeiten machen wollen, zu denen unsere Schiffe im Hafen sind, geht das am besten mit eigenen Flugzeugen.

Sie hätten Ihre Kunden auch wie bisher auf Flüge von Eurowings oder anderen Gesellschaften buchen können.Das machen wir ja auch weiterhin. Aber nachdem in den vergangenen gut zwei Jahren viele Linien wie Air Berlin oder Germania den Betrieb eingestellt haben, wollen wir uns weniger von anderen Fluglinien abhängig machen.

Klingt, als wollten Sie vorsorgen, falls etwa die Condor am Ende der Insolvenz weniger oder gar nicht mehr für Sie fliegen kann?Wir schauen nicht auf andere, sondern auf die Tui. Unsere Flüge sollen sicherstellen, dass unsere Gäste zur passenden Zeit im Hotel oder auf dem Kreuzfahrtschiff ankommen und das mit einem Bordservice, der zum Premium-Anspruch der Tui passt.

Den meisten Urlaubern ist inzwischen die Fluglinie egal, solange das Ticket günstig ist.Das gilt vielleicht für einen Teil der Kunden auf der Kurzstrecke. Aber auf der Langstrecke gilt das ganz bestimmt nicht. Unsere Analysen zeigen: Wer acht, neun oder zehn Stunden fliegt, zahlt für einen besseren und zuverlässigen Service im Schnitt gern etwas mehr.Für Ihre Flüge nutzen Sie den Boeing 787 Dreamliner mit rund 300 Plätzen. Eurowings und Air Berlin konnten so große Maschinen nur mithilfe von Zubringerflügen aus anderen Orten füllen. Haben Sie das auch vor?Wir werden die Flüge schon gut aus der Region füllen können. Außerdem bieten wir ja schon seit vielen Jahren den Zug zum Flug sehr erfolgreich an. Kunden aus anderen Teilen Deutschlands wie Berlin, Hamburg oder München werden wir vorerst noch weiter mit anderen Fluglinien zu unseren Hotels oder Schiffen bringen.

Sie wollen Ihre Flotte von bisher zwei Maschinen auf bis zu fünf ausbauen. Wann passiert das?Bald. Denn die Erfahrung zeigt: Eine Flotte mit nur zwei Flugzeugen ist zu anfällig und kann Verspätungen durch schlechtes Wetter, Lotsenstreiks oder bei technischen Problemen nicht auffangen. Dann gibt es große Verspätungen. Die müssen wir vermeiden, weil unsere Kunden nicht rechtzeitig ...

