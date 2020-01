SapuraOMV Upstream, eine strategische Partnerschaft zwischen Sapura Energy Berhad und OMV , gibt die erste Produktion nach Inbetriebnahme Ende Dezember 2019 aus dem Larak-Gasfeld im Rahmen des SK408 Production Sharing Contract (PSC) bekannt. Die Produktion ist innerhalb des Budgets angelaufen, wie OMV mitteilt. Die SK408-Gasfelder sind Teil des Fundes, die SapuraOMV Upstream in einer Bohrkampagne im Jahr 2014 gemacht hat. Die Felder werden an eine bestehende Gasaufbereitungsanlage angebunden und das Gas wird durch bestehende Pipelines zur weiteren Gasverarbeitung im Petronas LNG-Komplex in Bintulu transportiert. "Diese Leistung wird unsere Präsenz auf dem bestehenden Markt stärken und uns zu einem der bedeutendsten Gasproduzenten des Landes und der Region machen", sagte ...

