Der Sportwagenhersteller Porsche konnte im vergangenen Geschäftsjahr Zuwächse in allen Märkten erzielen. Besonders in Deutschland und Europa haben die Fahrzeugverkäufe im Vergleich zum Jahr 2018 zugelegt. Porsche hat im Jahr 2019 weltweit 280.800 Fahrzeuge ausgeliefert - zehn Prozent mehr als im Jahr zuvor. Laut dem Hersteller sorgten insbesondere die Modellreihen Cayenne und Macan für ein deutliches Plus. Der Cayenne erzielte mit 92.000 Exemplaren eine Steigerung von 29 Prozent im Vergleich zum ...

