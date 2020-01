Die Nutzfahrzeugsparte von Volkswagen hat 2019 unter dem Strich einen Rückgang verbucht. Bei den Pkw hingegen stiegen die Zahlen. Die Nutzfahrzeugsparte von Volkswagen hat im vergangenen Geschäftsjahr 2019 weltweit 491.600 leichte Nutzfahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Wie VW mitteilt, blieb die Marke damit knapp unter dem Vorjahresniveau von 499.700 Einheiten (-1,6 Prozent). Zwar gab es in den europäischen Märkten ein leichtes Wachstum - im nahem Osten, in Südamerika und in Australien kam es jedoch ...

