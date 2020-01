Das Börsenjahr 2020 läuft für die Alibaba-Aktie bislang wie geschmiert. Gleich zu Beginn des Jahres gelang des den Bullen, die vorübergehende Schwäche der letzten Dezembertage abschütteln und einen erneuten Anstieg zu vollziehen. Dabei wurde am 2. Januar zwischen 212,10 und 216,60 US-Dollar eine Kurslücke gerissen. Sie blieb bei der anschließenden Konsolidierung offen, was prinzipiell als ein gutes Zeichen zu werten ist. In der vergangenen Woche konnte die Alibaba-Aktie deshalb ihren Anstieg weiter ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...