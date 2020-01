Sehr geehrter Herr Pahl, wir haben im Rahmen der mkk ja bereits mehrfach miteinander gesprochen. Insofern ist wohl eine Vorstellung Ihres Unternehmens nicht mehr notwendig, interessierte Anleger dürften UniDevice kennen. Daher frage ich Sie lieber direkt, ob es bei Ihnen etwas Neues gibt, über das Sie an dieser Stelle gerne berichten würden? Antwort von Christian Pahl: In der Tat gibt es einige Neuigkeiten. Zunächst einmal möchte ich jedoch festhalten, dass wir uns in den vergangenen elf Jahren ... (finanztrends.info)

Den vollständigen Artikel lesen ...