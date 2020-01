Nichts und niemand scheint derzeit den Höhenflug von Aktien und Edelmetallen bremsen zu können. Die jüngste Nahost-Krise hat an der Wall Street allenfalls ein Achselzucken ausgelöst. Dow Jones & Co. setzen trotz des nicht zu unterschätzenden Gefahrenpotenzials ihre Höhenflüge weiter fort. Darüber sprechen Jürgen Schmitt und Mick Knauff in der neuen "Börsenwoche" auf aktienlust.tv. Dazu gibt es natürlich auch die Termine der Woche, die Sie unbedingt im Kopf haben sollten, sowie aktuelle Charts und ...

