Nasdaq-100 - Noch lassen die Käufer kaum etwas zu

Seit einigen Tagen pendelt der Nasdaq-100 Index um die Marke von 9.000 Punkten. Dass nach dem Erreichen dieses historischen Meilensteins die Marktteilnehmer nicht sofort zur Tagesordnung übergehen würden, kommt nicht überraschend. Allerdings wehren sich die Käufer derzeit auch, größere Konsolidierungen zuzulassen.

Mit Blick auf das wichtige Event am Mittwoch könnte sich dies jedoch auch schnell ändern. Denn sollte der Phase-I-Deal zwischen den USA und China nicht zustande kommen, drohen erhebliche Kursverluste. Kommt er wiederum zustande, haben die Börsen dies mit der Rally seit Oktober auch schon erheblich eingepreist. Gut zu sehen ist dies beispielsweise an den beeindruckenden Aufwärtsbewegungen von China-Aktien wie JD.com oder Alibaba in den vergangenen Wochen.

Unter 8.951 Punkten könnte der Nasdaq-100 etwas Luft ablassen und in Richtung des Ausbruchsniveaus bei 8.872 Punkten zurücksetzen. Dort wiederum bestünde eine gute Basis, den übergeordneten Trend wiederaufzunehmen. Für den seit Anfang Dezember laufenden Trend wiederum wäre es wichtig, das Tief bei 8.672 Punkten zu halten. Ansonsten drohen Kursverluste in Richtung eines Gaps und des EMA50 bei 8.517 Punkten.

Oberhalb von 9.025 Punkten könnte der Index die Rally dagegen weiter ausdehnen. Das nächste Ziel läge dann im Bereich von 9.200 Punkten. Aktuell ist das Chance-Risiko-Verhältnis für neue Trades auf der Long-Seite in jedem Fall als mangelhaft zu bezeichnen.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 08.11.2019 - 13.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2015 - 13.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

