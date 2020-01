Vom FBI aufgedeckte Zahlungen an College-Basketballer sorgten in den USA für einen Sportskandal. Mitten drin steckte ein hochrangiger Adidas-Mitarbeiter. Doch nun rückt ein Prozess auch Marktführer Nike in den Fokus.

Als im September 2017 die New Yorker Staatsanwaltschaft zehn Männer wegen Bestechung und Betrugs verhaften ließ, hatte das auch Auswirkungen auf den Börsenkurs von Adidas. Der Grund: Unter den Beschuldigten war James Gatto, zu dem Zeitpunkt bei Adidas in den USA für Basketballmarketing zuständig. Zusammen mit den übrigen Beteiligten, darunter Trainer und Spieleragenten, soll er illegal Geld an Nachwuchsathleten gezahlt haben. Die Athleten sollten erst zu bestimmten, vom Herzogenauracher Sportkonzern ausgestatteten Colleges wechseln. Und später, wenn sie ihre Karriere in die Profiliga NBA führte, in Adidas-Schuhen antreten. Der Skandal aus der schummrigen Schattenwelt des Sports schlug prompt durch bis zur Börse - der Aktienkurs des Dax-Wertes sank um mehr als zwei Prozent.

Bereits damals wunderte sich allerdings nicht nur die US-Sportwelt: Während der Adidas-Manager, der im vergangenen April zu einer Haftstrafe von neun Monaten verurteilt worden ist, im Zentrum der Aufmerksamkeit stand, schlüpfte ausgerechnet Nike unter dem Radar der Ermittler hindurch. Weltmarktführer Nike verfügt auch im heimischen Markt über einen gewaltigen Vorsprung und ist mit Abstand die Nummer 1 beim Verkauf von Basketball-Produkten. Und auch von weiteren wichtigen US-Marken wie Under Armour war in der Folge kaum die Rede.

Zumindest im Falle von Nike ändert sich das jedoch gerade. Anlass ist ein Gerichtsverfahren, das in wenigen Tagen in New York beginnt und das Zeug dazu hat, tiefe Einblicke in den angeblichen Amateursport zu verschaffen. Große Aufmerksamkeit ist dem Verfahren gewiss - und das liegt nicht allein daran, dass etwa der College-Basketball in den USA das ganze Land bewegt, Fans in Wallung versetzt wie in Deutschland allenfalls die Fußball-Bundesliga, und trotz seines angeblichen Amateurstatus' in Wahrheit längst ein Milliardengeschäft ist.

Für Aufsehen sorgt vor allem der Prozessgegner von Nike, ein schillernder Anwalt, der USA-weit durch einen Rechtsstreit mit US-Präsident Donald Trump zu zweifelhafter Berühmtheit gelangte. Michael Avenatti vertrat 2018 die Porno-Darstellerin Stephanie Clifford, die Jahre zuvor eine Affäre mit ...

