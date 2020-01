Lausanne (awp/sda) - Zwölf Klimaaktivisten haben ihren Prozess wegen einer Aktion in den Räumlichkeiten der Grossbank Credit Suisse (CS) in Lausanne gewonnen. Das Bezirksgericht im waadtländischen Renens sprach sie am Montag frei.Der Prozess war der erste in dieser Grössenordnung in der Schweiz seit Beginn der Mobilisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...